وفاة أمين شرطة متأثرا بإصابته في سطو مسلح على سيارة بريد ببنها

توفي، صباح اليوم، أمين شرطة متأثرًا بإصابته بطلق ناري في الظهر، وذلك في واقعة السطو المسلح على سيارة نقل أموال تابعة للبريد ببنها بالقليوبية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

فيما سادت حالة من الحزن، بين أهالي قريته بكفر مويس دائرة مركز بنها. وينتظر المئات وصول جثمان الفقيد لدفنه بمقابر عائلته في القرية.

تعود الواقعة إلى منتصف شهر أغسطس الماضي، عندما تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، بوقوع سطو مسلح على سيارة نقل أموال تابعة للبريد المصري بمنطقة مساكن الرملة ببنها، وسقوط مصابين بأعيرة نارية.

جرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وقاده العقيد عمرو الجزار مفتش المباحث.

وتبين أن مجهولين هاجموا سيارة البريد بمنطقة مساكن الرملة، وأن الجناة كانوا يستقلون دراجة نارية "موتوسيكل"، واقتربوا من السيارة محاولين تهديد السائق ومرافقيه من الحراسة.

واستطاع السائق الهروب من الجناة، وأثناء ذلك أطلق أحدهم عدة أعيرة نارية تسببت في إصابة السائق وأمين الشرطة ويدعى أشرف غريب السويدي.

ولم يتمكن الجناة من سرقة السيارة، فيما تكثف أجهزة الأمن من جهودها للقبض على المتهمين.