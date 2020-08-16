"بنها الجامعي": حالة مصابي السطو المسلح علي سيارة أموال البريد مستقرة

أعلن الدكتور طارق عيسوي مدير مستشفى بنها الجامعي، استقرار حالة السائق المصاب بحادث السطو المسلح على سيارة نقل أموال تابعة للبريد المصري بمنطقة مساكن الرملة ببنها، فيما دخل أمين الشرطة المصاب أيضًا بالحادث العناية المركزة.

وأكد مدير المستشفى أنه يتابع الحالة الصحية لهما أولًا بأول، حيث تُقدم لهما كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المصابين تعرضوا لإطلاق رصاص من مجهولين يركبون موتوسيكلًا في منطقة الرملة ببنها، حيث فوجئوا بمحاولة استيقافهم، وعندما لم يسجب السائق أطلقوا الرصاص، فأصيب السائق وأمين الشرطة، دون أن ينجح الجناة في نفيذ مخططهم الإجرامي.

وتُجرى تحقيقات مكثفة للوقوف على كيفية معرفة الجناة بموعد مرور السيارة، لأنه موعد غير منتظم.

ونُقل المصابون للمستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على السيارة والأموال، وتولت النيابة التحقيق، حيث كلفت رجال المباحث بسرعة ضبط المتهمين، وأمرت بسؤال السائق ومرافقيه، والتحفظ على السيارة محل الواقعة، وعرضها على المعمل الجنائي لبيان أنواع الأسلحة المستخدمة في الواقعة.

فيما بدأت أجهزة الأمن عمليات تمشيط واسعة لمنطقة الحادث، وأرض الموز المجاورة لها، والتي يرجح أن يكون الجناة قد فروا إليها فرارًا من الملاحقات الأمنية.

كما يُجرى التحفظ على أي كاميرات مراقبة بالمحال الموجودة بالمنطقة لفحصها، لاستيضاح تفاصيل الحادث، وتحديد منفذيه لسرعة الوصول إليهم.