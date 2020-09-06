عاجل.. السجن 3 سنوات لمتهم بقتل الصحفية ميادة أشرف

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها في إعادة محاكمة متهم من لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف، والطفل شريف عبد الرؤوف شريف، والمواطنة ماري سامح جورج، حيث عاقبته المحكمة بالسجن 3 سنوات.

ونسبت النيابة العامة للمتهم وآخرين، ارتكاب جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية "الإخوان" وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.