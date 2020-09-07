"القومي للطفولة" يتابع واقعة اعتداء أب أجنبي على نجله من أم مصرية

رصدت وحدة التواصل الاجتماعي والرصد بخط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والامومة الواقعة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتضمن اعتداء أب غير مصري على نجله بطريقة غير آدمية وتصويره وإرسال تلك الفيديوهات إلى والدته المصرية لمضايقتها وذلك بعد انفصالهما للضغط على الأم للعودة إليه.

ووجَّهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتقديم كافة سبل الدعم للأم وطفلها ومساندتها حتى إزالة الخطر عن الطفل وحمايته، مشيرة إلى أنه على الفور تم تسجيل بلاغ على خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، وتم التواصل مع والدة الطفل لتقديم الدعم والمساندة واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتحرك الفوري في الواقعة مع الجهات المعنية.

وأكدت أمين عام المجلس أنه لا تهاون في حقوق الأطفال، لافتة إلى أن الواقعة تشكل خطرا جسيماً على الطفل وأن المجلس سيقدم كافة الدعم القانوني وسيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع الضرر عن الطفل.وأكدت السنباطي أن منظومة حماية الطفل تعمل من أجل توفير سبل الدعم و رفع الخطر عن الأطفال، وناشدت المواطنين وكل من يعلم بتعرض طفل للخطر أو الانتهاكات بالتواصل على خط نجدة الطفل 16000 او من خلال خدمة الواتس آب علي الرقم ( ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ )؛ مشيرة إلى أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للعمل على سرعة إنقاذ الطفل من كل خطر أو إهمال أو عنف من خلال الجهات الشريكة.