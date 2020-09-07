"الجمعيات الأهلية": نتكفل بمصروفات الطلاب غير القادرين وتوفير "باص"

قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن هناك آلاف الجمعيات التى تهتم بالعلم والطلاب ومنهم من يطلق عليهم "جمعية أصدقاء الطالب"، مشيرا إلى أن الجمعيات بدأت فى توفير الشنط المدرسية والأدوات الدراسية ومستلزمات المدارس، استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد .

وأضاف عبد القوى لـ"الوطن"، أن الجمعيات تشارك الطلاب بطرق مباشرة من خلال توفير اشتراك السكة الحديد، أو توفير باص أو سيارة لنقل الطلاب غير القادرين فى حال بعد المدرسة عن محل الإقامة، ودفع المصروفات الدراسية، وذلك بعد تقديم كشف بأسمائهم من قبل الأخصائيين الاجتماعيين.

وأكد أنه يتم أيضا مساعدة طلاب العلم بصورة غير مباشرة من خلال تقديم الدعم النقدى لأولياء أمورهم.

ولفت عبد القوى إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد على مكتب رئيس الوزراء وستصدر خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنها تحمل الكثير من التسهيلات، من أهمها أنه يتم تشكيل الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية مستوفيا بالمستندات المطلوبة ويكون له الشخصية الاعتبارية، بمجرد الإخطار، كما يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحاد والمنظمات الإقليمية والأجنبية التى لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال المدة المقررة، سيتم رفع الأمر من الجهة الإدارية إلى المحكمة المختصة والتي تقوم بحلها، وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.