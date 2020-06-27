نواب يطالبون بدعوة "شوقي" لاستيضاح خطة التعايش في العام الدراسى الجديد

طالب عدد من النواب، بدعوة الدكتور طارق شوقي وزير التعليم إلى البرلمان، لاستيضاح خطة التعايش مع فيروس كورونا فى العام الدراسي الجديد.

وأكدت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم لـ"الوطن"، أن هناك عددا من المقترحات، قيد الدراسة داخل وزارة التعليم ويجب النقاش حولها، لا سيما فى ظل استمرار المشكلة القائمة حاليا، بين أولياء الأمور وبعض المدارس، التى استباحت زيادة مصروفاتها للعام الدراسى الجديد، دون الاعتداد بالظروف الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأشارت "نصر"، إلى أن كثير من الأسئلة تحتاج إلى توضيح من الدكتور طارق شوقى، وتحديدا فيما يتعلق بالكثافة الطلابية لكل فصل دراسى، وبالأخص فى المدارس الحكومية التى تشهد اختناقا كبيرا، بسبب الكثافة العددية بالفصول.

وقالت: يجب علينا الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة، فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة استكمال البنية التكنولوجية لتحقيق مشروع التعليم عن بعد فى جميع المراحل الدراسية.

وتقدم النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن كثافة الفصول، وآليات التعامل مع هذه الأزمة، فى مستهل العام الجديد، مطالبا بوضع حلول جذرية لعدد من المشاكل، ومنها الكثافة الطلابية فى بعض المدارس، وعجز المعلمين.