القوصي: القيادة السياسية عينها على نشاط الفضاء في مصر

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة الفضائية المصرية، إن نشاط الفضاء في مصر بدأ عام 2002 عن طريق برنامج الفضاء المصري، وأنه منذ بداية إنشائه لم يكن هناك هيكل تنظيمي له أو سياسة أو استراتيجية مصدق عليها للفضاء في مصر.

وأضاف القوصي، خلال حواره مع الإعلامية هبة ماهر، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية dmc، أن وكالة الفضاء أنشئت لكي يكون هناك سياسة واستراتيجية واضحة للفضاء ونشاطه في مصر، ولكي يكون له برنامج فضاء وطني يحدد خريطة مصر وأسلوب عملها في الفضاء لمدة الـ10 سنوات المقبلة.

وتابع، أن وكالة الفضاء أنشئت وبدأت قوية لأنها بدأت بأن يكون لها مجلس أعلى برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ولها مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ولها كيان وهيكل تنظيمي ولها أهداف واضحة وضحها القانون الذي أنشئت على أساسه وكالة الفضاء وهذا القانون صدر في أول عام 2018، وتم بالفعل تفعيل الوكالة رسميا في أغسطس 2019.

وأشار إلى وجود وكالة الفضاء تحت مظلة ورئاسة الدولة ورئيس مجلس الوزراء سهل الكثير من الأشياء لأننا بدأنا من لا شيء وواجهنا العديد من العقبات ولكن بدأنا فى حل معظمها فى البداية وخاصة أننا كنا نريد عمل هيكل تنظيمي ونظام مالي، وفي البداية هذه التحديات كانت قوية للغاية، ولكن لأننا نمتلك الكوادر الفنية وقادرين على عمل كل الشغل الفني كان هذا سهل والعقبة كانت في وجود دعم فني وإداري ولوجيستي، مؤكدا أننا تخطينا كل هذا بفضل أن القيادة السياسية عينها على نشاط الفضاء في مصر.

وأكمل، أننا نحاول السير على التوازي مع أهداف التنمية المستدامة في مصر ونخدم عليها لتنفيذ المشروعات الفضائية.