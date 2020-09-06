مقتل وإصابة 8 فى حوادث طعن ببريطانيا.. والشرطة: لا دليل على أنها إرهاب

أعلنت الشرطة البريطانية مقتل شخص وإصابة 7، منهم اثنان فى حالة خطيرة، جرَّاء عدد من حوادث الطعن وقعت ليلاً بوسط مدينة برمنجهام.

وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية، فى مؤتمر صحفى، أمس: "لا توجد دلائل على أن الحادث إرهابى أو أنه مرتبط بالعصابات، ويجرى التعامل معه كجريمة قتل"، مشيراً إلى أنه يجرى البحث حالياً عن مشتبه واحد.

وأوضح أن الشرطة تلقت بلاغات بعد منتصف الليل بشأن وقوع حوادث طعن، كما تلقت بلاغات أخرى بعد ساعات بوقوع حوادث مماثلة بمناطق أخرى من المدينة، مضيفاً أن التحقيقات لا تزال فى مرحلة مبكرة، وأنه سيتم تقديم كل الدعم للضحايا وأسرهم عبر مختصين.

وأكد المتحدث أنه تم نشر عدد كبير من الضباط بملابس رسمية ومدنية بوسط المدينة لضمان الأمن وتقليل حالة القلق بين السكان، مطالباً من كان بالقرب من مناطق الحوادث بالتقدم بأى معلومات مفيدة.

وذكرت شرطة منطقة "ويست ميلاندز"، التى تقع برمنجهام فى نطاقها، أن عناصرها تلقوا بلاغات عن هجمات طعن فى وسط المدينة فجر الأحد، موضحة أن قواتها هرعت إلى المكان سريعاً برفقة عناصر من خدمة الإسعاف.

وأضافت أن حوادث طعن أخرى وقعت عقب وصول قوات الأمن، منوهة فى الوقت ذاته إلى أن "الحادث كبير".

وأظهرت تسجيلات مصورة بثتها شبكات التليفزيون البريطانية، مناطق واسعة من وسط المدينة مغلقة، بينما انتشرت قوات شرطة ارتدت ملابس مخصصة للتحليل الجنائي.