حظك اليوم الاثنين 7-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثير من محبي الأبراج على مطالعة البرج اليومي الخاص بهم، كما أنّهم يهتمون بمعرفة البرج الخاص بالأشخاص الذين يتعاملون معها لتحديد الصفات الشخصية لهم، وتستعرض "الوطن" حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع جيدا قراراتك تفاديا للخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس في منزل الحب تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وحدسا صائبا ويساعدك ذلك على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان يحيى الفخراني، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في حياتك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تفتن الآخرين بحديث شيق وشخصية ساحرة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك ولا تبدد طاقتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالعمل بعيدا عن العيون ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

يمدك الفلك بالحيوية وتنعم بالهدوء وقد تخف الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ما زال في وضع معاكس فلا تدع اليوم انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك وتعقل.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تبدو اليوم محددا في رأيك، فقط لا ترفض الاستماع لرأي الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تجد متعتك اليوم في القراءة والاضطلاع وتدق أبواب المعرفة بشغف وقد تحقق مكاسب ونجاحا وتطورا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما.. فاتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخف.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك فرصة جيدة لزيادة مدخراتك وتحسين أحوالك ويمدك أيضا بالحماس وبالثقة في النفس وتملك وسائل التقدم.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تمدك بقدرة فائقة على الإبهار والإغراء والفرص كبيرة للاحتفال مع الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم مشحون بالأعمال ومع ذلك تستطيع أن تظهر تماسكا رغم الضغوط وقد ينفعك دعم البعض.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يدفعك لتحارب بشأن أمور تهمك، ويجب أن تحمي نفسك.

ومن أشهر مواليد برج العقرب الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يعدك اليوم بالنشاط ويمنحك حماسا وروح تفاؤل وقد يدفعك ذلك للتقدم.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويعدك ذلك بفترة حافلة بالحب وبالنشاطات الاجتماعية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تؤدي واجباتك بمثالية وتجتهد في الحفاظ على لياقتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يتيح أمامك الفرصة لوضع حجر الأساس لعلاقات تهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الراحل كمال الشناوي الذي يوافق تاريخ ميلاده 26 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا.. حاول أن تتجنب اليوم الدخول في مناقشات عنيفة أو جدال.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر اليوم يتطلب منك استعدادا للتعامل بمرونة مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تعدك الأفلاك بعلاقات مهنية موفقة وتبدو مؤثرا وتربطك بمن حولك مواقف إيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثالث يجعلك اليوم تتصرف بحكمة وتستطيع أن تتكيف بسلاسة مع الظروف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.