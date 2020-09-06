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حظك اليوم الأحد 6-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:11 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مولود برج الدلو شخصية ذكية ويبحث دائما عن التحفيز الفكري، وهو على معرفة بمصالحه بشكل واسع جدًا.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

قد تجد أن بداخلك تساؤلات تشغلك، وعليك أن تنتبه وتحمي مصالحك بهدوء ولباقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك، حاول أن تهدأ ولا تبخل بمجهودك على عائلتك ومن تحبهم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

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