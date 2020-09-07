حظك اليوم الاثنين 7-9-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجوزاء الازدواجية إذ يمكن أن نراه منفتحًا واجتماعيًا ومرحًا، ويمكن أن نراه متأملًا ومنعزلًا وعصبيًا في الوقت ذاته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تعمل في صمت وأن تهتم بصحتك ولا تبدد طاقتك.. تذكر إذا ذهبت الصحة يذهب كل شيء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالعمل بعيدا عن العيون ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.