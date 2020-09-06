صور.. المخرج حسام علي بـ"الكمامة" في كواليس "القاهرة كابول"

يواصل المخرج حسام علي تصوير مشاهد مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، والمقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

ويتبع "علي" الإجراءات الاحترازية داخل موقع التصوير، حيث يرتدي الكمامة الطبية أثناء إخراجه لمسلسله، وفقًا لما ظهر في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك".

وكان من المقرر عرض مسلسل "القاهرة كابول" في سباق دراما رمضان الماضي، إلا أن المشاهد الخارجية المقرر تصويرها خارج مصر حالت دون عرضه بسبب جائحة كورونا.

والمسلسل من بطولة خالد الصاوي، وطارق لطفي، وفتحي عبدالوهاب، ونبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع، وكوكبة من النجوم، ومن تأليف عبدالرحيم كمال.