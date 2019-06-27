علي غزال وأحمد حسام ميدو وتايم سبورت.. أبرز تريندات "جوجل"

تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وجاءت كالتالي:

علي غزال

أكد علي غزال، لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، على صعوبة مباراة الكونغو التي انتهت بفوز الفراعنة بهدقين دون رد.

وقال غزال عقب نهاية المباراة: "المباراة كانت صعبة للغاية ولكننا نجحنا في تحقيق الفوز والتأهل للدور الثاني".

وأضاف غزال: "منتخب أوغندا جيد للغاية ومتماسك ومنظم داخل الملعب نلعب على تحقيق الانتصار في كافة المباريات وهدفنا تحقيق البطولة".

علي غزال: مواجهة أوغندا صعبة.. وهدفنا الفوز بكافة المباريات

أحمد حسام ميدو

توفي قبل قليل حسام وصفي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني سابقاً، والد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي مصر المقاصة، وستشيع الجنازة من مسجد السلام بالحي العاشر بمدينة نصر عصر اليوم.

عاجل وفاة والد أحمد حسام ميدو

حرص عدد من نجوم الرياضة على نعي حسام وصفي، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، ووالد أحمد حسام ميدو مدرب المقاصة، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، ولم يتم حتى الآن موعد أو مكان العزاء.

برسائل دعم.. نجوم الرياضة ينعون والد أحمد حسام ميدو

نعى الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة بالعزاء، وفاة حسام نجم الزمالك السابق ووالد المدير الفني للمقاصة أحمد حسام ميدو، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتقدم بخالص العزاء في وفاة الكابتن حسام وصفي والد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق".

أحمد شوبير ينعى والد أحمد حسام ميدو

حضر عدد من نجوم كرة القدم، منهم: محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك ، ومحمد شوقي نجم الأهلي السابق، ومدرب المنتخب الأولمبي الحالي، والفنان أحمد صلاح حسني، نجم الأهلي سابقاً، مراسم تشييع جثمان حسام وصفي والد أحمد حسام ميدو نجم المنتخب والزمالك السابق.

بالصور.. شيكابالا ومحمد شوقي وأحمد صلاح حسني في جنازة والد ميدو

تايم سبورت

تزامنًا مع انطلاق مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، المقامة في مصر، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره الكونغو، في تمام الـ10 مساءً، على استاد القاهرة، وسط تجهيزات المصريون لشاشاتهم والإلتفاف حولها، استعدادًا لمشاهدة المبارة بشغف كبير.

3 حيل مصرية لاستقبال قناة تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر والكونغو غدا

مصر ضد الكونغو الديمقراطية

تمكن منتخب مصر من حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر في نسختها الـ32، بعد التغلب على منتخب الكونغو الديموقراطية.

وجاء انتصار الفراعنة على المنتخب الكونغولي بهدفين مقابل لا شيء، أحرزهما قائد الفريق أحمد المحمدي في الدقيقة 25، قبل أن يُضيف محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الهدف الثاني من صناعة محمود تريزيجيه.

كسر رقم سلبي وسلسلة لا هزيمة أرقام مميزة للفراعنة بعد الفوز على الكونغو

نجح منتخب مصر، في حجز مقعده في الدور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، بعد التغلب على نظيره الكونغو الديموقراطية بهدفين مقابل لا شيء.

وسجل أحمد المحمدي، الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 25 من الشوط الأول، ومحمد صلاح، في الدقيقة 43 من عمر نفس الشوط، ليعود الفرعون المصري للتهديف من جديد مع المنتخب الوطني بعدما عاندته الكرة في مباراة زيمبابوي الأولى.

شاهد بالفيديو ملخص فوز مصر على الكونفو.. صلاح يعود للتهديف ودعم عمرو وردة