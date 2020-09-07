حظك اليوم الاثنين 7-9-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:02 ص | الإثنين 07 سبتمبر 2020
برج السرطان
يعتبر علماء الفلك أنّه يكون محظوظًا من يملك صديقًا من مواليد برج السرطان وخاصة من الرجال، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني
يمدك الفلك بالحيوية وتنعم بالهدوء وقد تخف الضغوط.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.
ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.