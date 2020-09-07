حظك اليوم الاثنين 7-9-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن امرأة برج الأسد أنّها مدبرة في بيتها ومضيافة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ما زال في وضع معاكس فلا تدع اليوم انفعالاتك تتحكم في تصرفاتك وتعقل.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تبدو اليوم محددا في رأيك، فقط لا ترفض الاستماع لرأي الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.