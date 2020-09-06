انتهاء إزالة 1200 شقة في 301 عقار علي بحيرة المنزلة بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، انتهاء أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة، بمنطقة "عبده الصالحي" بالمطرية، بإزالة 301 عقار، تضم 1200 شقة مخالفة، بمساحة إجمالية 45 فداناً، في إطار تنفيذ مشروع التنمية والتطوير لبحيرة المنزلة، في إطار تنفيذ مشروع التنمية والتطوير للبحيرة، وعودتها لسابق عهدها، والذى يجري تنفيذه برعاية رئيس الجمهورية.

وقاد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الحملة على مدار 5 أيام متتالية، وذلك بمشاركة اللواء عادل الطحلاوي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، واللواء خالد إبراهيم، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقه شرق الدلتا، ومنال الغندور، السكرتير المساعد للمحافظة.

وقال محافظ الدقهلية إن الدولة قوية وماضية في طريقها، وإنها لا تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع، أو وضع أي عراقيل أمام استكمال مسيرة مشروعات تنميتها، معتبراً أن الحملة تُعد رسالة قوية لكل من تسول له نفسة التعدي على أملاك الدولة، وأخذ ما ليس من حقه، مؤكداً عزم الدولة بكافة أجهزتها، على استرداد حقوقها كاملة، حفاظا على المال العام، وتأكيداً على هيبة الدولة، وأنه لا أحد فوق القانون.

وأشار إلى أن مشروع تنمية وتطوير بحيرة المنزلة، والذى يتم تنفيذه في اطار المشروع القومي لتطوير وتنميه البحيرات المصرية، برعاية رئيس الجمهورية، ُيعد نقلة نوعية وحضارية كبيرة يجري تنفيذها لأول مرة في تاريخ المحافظة، وتحديداً في مراكز مدن شمال الدقهلية.