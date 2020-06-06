بعد 30 يوم عمل بالعزل.. مدينة المطرية تستقبل ممرضتين بالورود

استقبلت رئاسة مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم، ممرضتين من مستشفى العزل بتمي الأمديد بالورود والأغاني الوطنية، بعد قضائهما 30 يومًا في العزل ضمن الأطقم الطبية لرعاية مرضى كورونا.

ووقف محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، في انتظار وصول كل من بسمة ماضي ووفاء الحماحمي، وذلك في حضور الدكتورة حنان حماد مدير الإدارة الصحية بالمطرية، تقديرًا لدورهما في تمريض مصابي كورونا بمستشفى عزل تمي الأمديد.

ووجه محمد حمص حديثه للممرضتين، قائلًا، "إنكما لم تقصرا في مسئوليتكما، وأثني زملائكما على نشاطكما في المستشفى، ولم تتراجعا أو ترفضا التكليف، وإنما قبلتما، وقمتما بالدور الذي كلفتم به على أكمل وجه".

وأضاف أن "التكريم ليس شهادة تقدير، ولكننا نراه اليوم في عين كل مواطن فخور بكما، وأنا فخور بكما كابن المطرية، وأنتما ضحيتم بروحكما ووقتكما".

وقالت الممرضة بسمة ماضي، "إن المستشفى حققت أعلى نسبة شفاء، في الفترة التي كنا بها في المستشفى، فقد دخلنا المستشفى في شهر رمضان وقالوا لنا هاتكملوا في العيد، ولم نرفض أبدًا، واستمر عملنا إلى اليوم، وراجعين بعد 11 يوم مرة أخري للعزل مرة تانية".