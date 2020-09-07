حظك اليوم الاثنين 7-9-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يتحلى بالصبر، كما أنه غامض لا يكشف عن طبيعة شخصيته بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تؤدي واجباتك بمثالية وتجتهد في الحفاظ على لياقتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يتيح أمامك الفرصة لوضع حجر الأساس لعلاقات تهمك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الراحل كمال الشناوي الذي يوافق تاريخ ميلاده 26 ديسمبر.