حظك اليوم السبت 4-9-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يغلب على مواليد برج الجدي طابع الجدية، فهو من الشخصيات الانطوائية التي تميل للعزلة، ويفضل البقاء في مكان هادئ بعيد عن اللقاءات الاجتماعية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يتعكر مزاجك قليلا ومع ذلك قد تجد دعما يرضيك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك ألا تعرض نفسك اليوم لحدوث سوء تفاهم مع من تحب أو شجار عائلي.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.