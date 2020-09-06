زكي فطين عن ظهور عفريت ليلى مراد: "كلام غريب"

اختفت مؤخرا اللافتة التي تحمل أسماء رموز الفن المصري الذين عاشوا يوما بعمارة لطالما كانت رمز لقوة مصر الناعمة هي عمارة "الإيموبيليا"، وكان المخرج خالد الحجر الذي يقطن بنفس الشقة التي سكنت بها الفنانة ليلى مراد أكد رؤيته طيفا للفنانة الراحلة اختفى من مدخل جناحها الجنوبي.

وتعليقا على اختفاء اللافتة بسبب ما يشاع عن "عفريت ليلى مراد"، تواصلت "الوطن" مع زكي فطين عبدالوهاب، نجل الراحلة ليلى مراد، الذي أعرب عن اندهاشه من تلك الأحاديث رافضا التعليق على هذا الأمر مرددا جملة "كلام غريب".

المبنى عبارة عن جناحين، يحتوي الأول على 13 طابقاً والثاني على 11 طابقاً، وتطل على حديقة بنافورة من الرخام، وتحتوى على 370 شقة، كما أنها أول عمارة بها جراج تحت الأرض يسع نحو مائة سيارة، وكانت تحوى 27 مصعداً منها ما هو للخدم وما هو للأثاث وما هو لقاطنى العمارة، وما يميز العمارة أنها كانت تسبق الزمن في فكرة إنشائها.

شارك في بناء العمارة أكثر من 4 آلاف عامل، وتتميز بوجود نظام تدفئة خاص بها استمر لسنوات، حيث يتم وضع النفايات لكل شقة في مواسير ضخمة تصل إلى أسفل العمارة، وفيها يتم حرقها ومن خلال هذا الحرق يتم تزويد كافة الشقق بوسائل التدفئة عبر مجموعة من المواسير الضخمة التي ما زالت متواجدة حتى الآن كانت أول عمارة في مصر يوجد بها مرآب للسيارات تحت الأرض ويسع نحو 100سيارة.