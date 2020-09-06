فيديو.. بدء إزالة عزبة الصفيح بعد إخلاء السكان لتطوير المنطقة

نشرت الصفحة الرسمية للمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقاطع فيديو أثناء تنفيذ ازاله منطقة عزبة الصفيح بحى روض الفرج بعد إخلاء السكان من العقارات واستعداد لتطوير المنطقة.

وأوضحت الصفحة، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المناطق العشوائية، وبناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، قام اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بالبدء في تنفيذ إزالة منطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج بعد إخلاء السكان من العقارات والاستعداد لتطوير المنطقة.

وبدأت أجهزة محافظة القاهرة في أعمال إزالة منطقة عزبة الصفيح العشوائية بحي روض الفرج، بعد إخلاء السكان ونقلهم إلى مشروعات الإسكان الجديدة، وذلك بحضور نائب المحافظ ونائب مدير الأمن.

وقال الدكتورحسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، إنه تم البدء في تنفيذ إزالة منطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج بعد إخلاء السكان من العقارات استعدادًا لتطوير المنطقة، وذلك في إطار خطة محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات الخطرة بنهاية العام الجاري.

وأضاف نائب المحافظ لـ"الوطن"، أنه جار إزالة 400 عقار، وإجلاء 1300 أسرة ونقلهم إلى مشروع إسكان "المحروسة"، وتسليمها شققًا مجهزة بكامل الأثاث.

وأشار "فوزي" إلى أن مجهودات محافظة القاهرة مستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، في إطار توجهات الدولة لتوفير حياة آمنة لكل الأسر بها كل الخدمات.