بدء إزالة 400 عقار من عزبة الصفيح ونقل 1300 أسرة لـ"المحروسة"

بدأت أجهزة محافظة القاهرة إزالة منطقة عزبة الصفيح العشوائية بحي روض الفرج، بعد إخلاء السكان ونقلهم إلى مشروعات الإسكان الجديدة، وذلك بحضور نائب المحافظ ونائب مدير الأمن.

وقال الدكتورحسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، إنه تم البدء في تنفيذ إزالة منطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج بعد إخلاء السكان من العقارات استعدادًا لتطوير المنطقة، وذلك في إطار خطة محافظة القاهرة للقضاء على العشوائيات الخطرة بنهاية العام الجاري.

وأضاف نائب المحافظ لـ"الوطن"، أنه جار إزالة 400 عقار، وإجلاء 1300 أسرة ونقلها إلى مشروع إسكان "المحروسة"، وتسليمها شققًا مجهزة بكامل الأثاث.

وأشار "فوزي" إلى أن مجهودات محافظة القاهرة مستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، في إطار توجهات الدولة لتوفير حياة آمنة لكل الأسر بها كل الخدمات.