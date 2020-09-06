نجل طلال مداح يطالب "يوتيوب" بوقف القنوات التي تبث أغنيات والده

قام الفنان عبدالله طلال مداح، نجل الموسيقار السعودي الكبير طلال مداح، بمخاطبة إدارة موقع "يويتوب"، بإيقاف كافة القنوات التى تستخدم أغنيات والده بدون حق.

وأصدر "طلال" بيانًا، قال فيه :"راسلت يوتيوب وطالبت بتوقيف جميع القنوات اليوتيوبية اللي غير قانونية، ما عندك تنازل مني على كل عمل بتنحذف قناتك كليًا، لقد أعطيت لكم الحق مجانًا لمدة 20 عام".

وأضاف عبدالله مداح "غير قناة وزارة الإعلام الثقافية وإنتاجها وقناتنا ما ينزل شيء ولو أوقف نص قنوات اليوتيوب، إنذار نهائي".

وهاجم عبدالله مداح نجل الفنان السعودي الراحل طلال مداح، شركة "مزيكا"، بسبب تدخلها في إذاعة وحذف أغنيات والده الراحل، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "إلى الآن مش فاهم شركة مزيكا بعد 20 سنة تقريبًا من وفاة المرحوم، دخلت تحذف وتراسل برامج الأغاني وقنوات يوتيوب، ومين أعطاها الحق في كذا؟.. تحس الموضوع سلطة بس زاد الملح تبعها".

وطلال مداح فنان وملحن سعودي، له تأثير هائل على الثقافة العربية في القرن العشرين، وهو رائد الحداثة بالأغنية السعودية.

ويعد طلال مداح أبرز فنان سعودي، وكان من أوائل الذين ساهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة، حيث غنى في العديد من المدن حول العالم مثل باريس ولندن.