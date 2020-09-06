مصرع طفل في انهيار حائط بين منزلين بديروط بأسيوط

لقي طفل مصرعه إثر انهيار حائط بين منزلين في قرية "الهدر"، التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط، قبل قليل، حيث تم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى ديروط، تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديروط بوصول بلاغ من عمليات النجدة، يفيد بوجود حادث انهيار منزلين بقرية "أبو الهدر"، غرب البلد، دائرة المركز، ووقوع متوفي.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدني ومجلس مدينة ديروط والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة انهيارحائط بين منزلين متجاورين.

وكشفت التحريات عن أنه حال قيام المواطن "فتحي فولى عبدالحفيظ"، بتوسعه الحائط ناحيه الجار، انهار الحائط بالكامل، وسقط على الطفل "يوسف محمود محمد"، 6 سنوات، مما أسفر عن وفاته في الحال، تم نقل الجثة إلى مستشفى ديروط، تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.