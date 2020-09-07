تدريب 80 طالبا بـ"صيدلة سوهاج" على العمل الميداني

شهد الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج انطلاق فعاليات التدريب الميداني لخريجي كلية الصيدلة "on line" بالتعاون مع نقابة الصيادلة ومديرية الصحة بسوهاج، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور مجدي القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتور أحمد القاضي نقيب الصيادلة، ودكتورة إيزيس وهيب مدير عام إدارة الصيدلة بالمحافظة، والدكتور حسين الزهيري عضو مجلس النقابة.

وفي بداية كلمته وجه رئيس الجامعة شكره لجهود نقابة الصيادلة ومديرية الصحه واستخدامهم وسائل جديدة فى تدريب أبنائنا الطلاب صيادلة المستقبل وتأهيلهم لسوق العمل وذلك فى ظل الظروف الراهنة، وقال ان كلية الصيدلة حريصه علي إمداد طلابها بالتعليم الأكاديمي علي الوجه الأكمل، بالإضافة إلى استخدام التقنيات المتطورة في الجانب العملي والتدريبي الذي يتماشي مع المعايير الدولية للجودة، ويتناسب مع احتياجات سوق العمل العالمي.

كما اكد "عزيز" في كلمته على أهمية التدريب المستمر والتأهيل لسوق العمل خاصة للصيادلة أحد أهم أعضاء الفريق الطبى، حيث هم من يقع على عاتقهم الجزء الأكبر فى نجاح الخطط العلاجية من خلال الاستخدام الأمثل للأدوية وإعطاء المريض الاستشارات والمعلومات الدوائية الصحيحة.

وقال الدكتور مجدي امين القاضي القائم بعمل عميد الكلية ان الدوره التدريبية تستهدف 80 طالب من خريجي الكلية وطلاب الفرق النهائية، وذلك لتدريبهم علي اساسيات العمل الصيدلي والقوانين واللوائح المنظمه للعمل، بالاضافه الي كيفية التعامل مع الجمهور ومعرفة الادوية المتاح بيعها للجمهور بدون وصف طبي otc، حيث يتم مناقشة تلك الموضوعات من خلال محاضرات عبر الانترنت يحاضر بها متخصصين متميزين في مجال العمل الصيدلي وذلك لمدة ثلاث ايام ، كما يشمل التدريب ايضاً تدريب الطلاب ميدانياً بالصيدليات الكبري داخل المحافظة وذلك لمدة سته اسابيع.