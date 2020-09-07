مصادر: توقف إنتاج أوبل انسيجنيا 1.6 لتر عالميا

كشفت مصارد خاصة لـ"الوطن"، عن توقف إنتاج "أوبل انسيجنيا" عالميًا بالمحرك 1.6 لتر والمٌكون من 4 أسطوانات، والذي استبدل بمحرك 2.0 لتر جديد مكون من 4 أسطوانات.

وقالت المصادر، إن هناك مخاوف من توكيل "أوبل" فى مصر لاستيراد السيارة بمحركها الجديد 2.0 لتر، لارتفاع سعر الشريحة الجمركية لهذه الفئة من المحركات، وبالتالي ارتفاع كبير فى سعر السيارة قد يكون 750 ألف جنيه.

وتفكر شركة "منصور" للسيارات الوكيل الحصري لـ"أوبل" فى مصر باستيراد السيارة، ولكن بكميات قليلة.