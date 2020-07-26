المنصور للسيارات يرفع سعر "شيفروليه كابتيفا" 2020 بزيادة 5 آلاف جنيه

أعلنت شركة "المنصور للسيارات" الوكيل المحلي للعلامات التجارية (شيفروليه، أوبل، أم جي) في السوق المصرية، عن زيادة بأسعار السيارة شيفروليه كابتيفا الجديدة بـ5 آلاف جنيه مصري على سعرها الرسمي لموديل 2020، وذلك بعد طرحها بالأسواق لأول مرة خلال الفترة الماضية.

وأصبح سعر السيارة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، الفئة القياسية من السيارة 324.990 جنيه، والفئة الثانية بـ349.990 جنيه، والفئة الثالثة بـ369.990 جنيه، أما الفئة الرابعة بـ 389.990 جنيه.

وتقدم شيفروليه كابتيفا في مصر بمحرك 1.5 لتر تيربو يولد قوة 148 حصانا وأقصى عزم للدوران 255 نيوتن متر.

تتميز شيفروليه كابتيفا الجديدة كليا بشكلها الأنيق والجريء وصالون داخلي متسع، وتعتبر السيارة الأوسع في فئتها، وبها تكنولوجيا متعددة وتقنيات القيادة الذاتية، إضافة إلى كل عناصر الأمان الازمة.

يعتبر محرك الكابتيفا الجديدة محرك اقتصادي نوعا ما حيث يستهلك 8.4 لتر من الوقود لكل 100 كم متصل بفتيس CVT وعجلة قيادة تعمل بالكهرباء.

تتمتع السيارة الجديدة بتصميم خارجي عصري وأنيق ومصابيح أمامية جديدة بالكامل، تتناغم مع الشبكة العلوية الجذابة ومصابيح هالجين أمامية عالية الأداء ومصابيح LED نهارية جديدة ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، إضافة لجنوط رياضية 17 بوصة من الألومنيوم وإطارات 215 / R60 17 كما تتوفر في عدد من الألوان المميزة لتضفي على السيارة مزيداً من الإبهار والأناقة.