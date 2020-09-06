الصحة تضع شروط الوقاية من فيروس كورونا بمراكز وحدات الغسيل الكلوي

حددت وزارة الصحة والسكان طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد بمراكز وحدات الغسيل الكلوي.

وقالت الوزارة، إنه ينبغي إبلاغ الجهات المعنية في وزارة الصحة في حال وجود حالات مشابهة داخل الغسيل الكلوي، وتجميع الحالات المشتبهة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي خلال جلسة واحدة حرصا على سلامة باقي المرضى.

أضافت الوزارة في منشور توعوي لها لابد من إلزام جميع المرضى بآداب العطس والسعال والحرص على تنظيف وتطهير أماكن المرضى وقسم الغسيل الكلوي بأكمله بعد نهاية كل جلسة، والالتزام بتنظيف وتطهير ماكينات الغسيل الكلوي.

وتابعت أن سؤال المرضى المترددين على وحدات الغسيل الكلوي عن بعض الأمور منها ظهور أعراض تنفسية شغال أو ضيق تنفس مع أو بدون ارتفاع درجة الحرارة، لافتة إلى ضرورة التنبيه على المرضى بارتداء الكمامات طوال وقت الجلسة بالإضافة إلى إلزام المرضى بغسل الأيدي أو تعقيمها بالكحول قبل الجلسة.

وأضافت توفير أحواض مخصصة لغسل الأيدي ومضخات المحاليل الكحولية بأماكن تواجد المرضى.

وأكدت ترتيب أماكن انتظار المرضى أو تقسيم الجلسات بطريقة تحافظ على المسافة البينية بين المرضي وبعضهم حيث لا تقل على ستة أقدام.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.