تفاصيل محاولة انتحار نجار خوفاً من فيروس كورونا.. "مرتين وفشل"

كشفت التحريات الأولية، التي قام بها ضباط مباحث قسم أول بنها، بمحافظة القليوبية، عن انتحار "نجار"، كان يهذي باصابته بفيروس "كورونا"، عن أنه كان يمر بأزمة نفسية حادة، وحاول التخلص من حياته مرتين في السابق، ولكنه فشل حيث نجحت أسرته في إنقاذ حياته في اللحظات الأخيرة، قبل أن ينجح في الانتحار اليوم.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من الرائد أحمد سامي، رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، بورود بلاغ من الأهالي بوجود متوفي داخل منزله بمنطقة "الحرس الوطني"، دائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت القوات إلى محل البلاغ، حيث تم العثور على جثة "زكريا م. ب."، 50 سنة، نجار، وبه قطع بشرايين اليد.

وبعمل التحريات تبين ان المتوفى أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية سيئة، وبسؤال شقيقه أشار إلى أنه في الفترة الأخيرة كان يهذي بكلمات حول خوفه من الإصابة بفيروس "كورونا"، ولا توجد شبهة جنائية بالواقعة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث صرحت بدفن الجثة بعد بيان الصفة التشريحية.