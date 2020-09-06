"من قلبي سلام للخرطوم".. دعم مادي ومعنوي من مصر للسودان

"من قلبي سلام للخرطوم".. هاشتاج تضامن به قطاع كبير من مستخدمي موقع "تويتر" مع الشعب السوداني المتضرر من الفيضانات التي ضربت البلاد، وأدت لمقتل أكثر من 100 شخص، فضلا عن تدمير آلاف المنازل وتشريد أصحابها ما دفع سلطات البلاد لإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، معتبرة البلاد بأكملها "منطقة كوارث".

وجاءت السيول غير المسبوقة منذ عقود على 16 محافظة من بين 18 محافظة في السودان، نشر مغردون صور تظهر حجم الأضرار التي سببتها السيول عبر هاشتاج "من قلبي سلام للخرطوم"، وأشاد البعض بالشعب السوداني الذي واجه الكوارث والمحن "مبتسما".

وحرص عدد من الفنانين على دعم المتضررين في السودان، كانت على رأسهم الفنانة شريهان التى نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "الله يحمي أهل ⁧السودان⁩ وشعبها الطيّب، من قلبي سلام للخرطوم"، بالإضافة إلى الفنان أحمد أمين، قائلا: "مصر والسودان امتداد لبعض بفعل الطبيعة، بينهم خط بنرسمه بالقلم ونمسحه بالفن اللي مبيفرقش بين مصري وسوداني، في السودان دلوقتي تم إعلان حالة الطوارئ بسبب السيول والفيضانات اللي اتسببت في وفيات وإصابات وتدمير لأكتر من 100 ألف بيت، ربنا يحفظ السودان وأهله.. غمة وتعدي".

لم يقتصر الدعم المصري على المعنوي فقط، بل وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال طائرتين عسكريتين، اليوم، محملتين بـ"كميات كبيرة من المساعدات العاجلة" لمتضرري السيول في السودان.

وتشمل المساعدات مواد الغذائية ومستلزمات طبية وأدوية، بالإضافة إلى خيام مقاومة للأمطار، وفقا للبيان الصادر عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عميد أركان حرب تامر الرفاعي، في طائرتي نقل عسكريتين انطلقتا من قاعدة شرق القاهرة الجوية، إلى مطار الخرطوم.