فيضانات السودان تؤثر على 16 ولاية

تأثرت 16 ولاية سودانية بالفيضانات من أصل 18 في كافة أنحاء السودان وتسببت الفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020 في وفاة 101 شخص وإصابة 46 آخرين.

وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني حالة الطوارئ في طول البلاد وعرضها لمدة ثلاثة أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات.

وأدت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية الغزيرة، ومعظمها خارج البلاد، في إثيوبيا المجاورة، إلى ارتفاع نهر النيل بنحو 17.5 مترًا أواخر أغسطس، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ حوالي قرن، وفقًا لوزارة الري السودانية.

وقالت الوزارة إن منسوب مياه النيل الأزرق أعلى من مستويات فيضان عام 1988 الذي دمر عشرات الآلاف من المنازل في أجزاء عدة من السودان، وشرد أكثر من مليون شخص.

كما حذرت وكالات من أنه من المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المتوقع هطول أمطار فوق المتوسط حتى نهاية سبتمبر.

وأكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية، لينا الشيخ، أن الفيضانات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية فادحة، حيث أعلن عن وفاة نحو مئة شخص وإصابة عشرات آخرين، فيما تضررِ أكثر من نصف مليون نسمة.

كما تسببت السيول الجارفة في انهيار كلي أو جزئي لأكثر من مائة ألف منزل، وانقطاع الطرق الرئيسية والأنشطة الخدمية مثل الكهرباء والمراكز الصحية.

خسائر الفيضانات

أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 101 وفاة، و46 مصابا.

وأوضحت وزارة الداخلية - حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني أن 24 ألفا و582 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما انهار بشكل جزئي 40 ألفا و415 منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر 179 مرفقا، و354 متجرا ومخزنا، ونفوق 5482 رأس ماشية.

وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايات الخرطوم، وشمال كردفان (جنوب العاصمة)، والجزيرة (وسط السودان).

فيما وجهت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، تحذيرًا للمواطنين للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، بعدما سجلت محطة الخرطوم أمس السبت أعلى منسوب للنيل بـ17.62 متر، متجاوزًا أعلى قمة مسجلة بـ17.26 متر، بـ36 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية، بينما سجلت محطة شندى اليوم 18.34 متر، وتفوق أعلى قمة مسجلة 18.07 متر بـ27 سم.

وأكدت لجنة الفيضانات فى بيان لها أن منسوب محطة الديم انخفض 26 سم، وانخفض الإيراد 80 مليون م3 من 912 إلى 832 مليون م3، موضحة أن إيراد النيل الأزرق خلال الأسبوع الماضى بلغ عند محطة الديم (900-950 ) مليون متر مكعب/ اليوم، بينما لم يتجاوز تصريف خزان الروصيرص 650-600 مليون متر مكعب/ اليوم.