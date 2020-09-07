التحريات تكشف عصابة تحويل الأموال فى المنيا: 17 مليون جنيه ووسيط دولي

كشفت تحريات مباحث الأموال العامة تفاصيل ضبط متهمين فى بنى مزار بمحافظة المنيا تخصصا فى تهريب الأموال من خارج البلاد حيث تبين اتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى وبلغت حجم تعاملاتهم 17مليون جينه.

وذكرت التحريات أنه وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام شخصين بتلقى تحويلات بمبالغ مالية ضخمة من العديد من الأشخاص دون وضوح الغرض من تلك التحويلات أو العلاقة فيما بينهم.

أكدت تحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية "له معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة العربية بالعملة الأجنبية من خلال المتهم المقيم بتلك الدولة، وإرسالها للمتهمين الآخرين عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوما بإستلامها وإستبدالها بما يُعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوما بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهما والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين المقيمان بمحافظة المنيا وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع المتهم المقيم خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاث سنوات طبقاً للفحص المستندى 17مليون جنيه مصرىتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق فى الواقعة.

واعترف المتهمان فى التحقيقات انهما احترفا هذا النشاط منذ عدة سنوات حيث استعانا بمتهم ثالث مقيم خارج البلاد فى تحويل مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية بالدولار وتوصيلها لاسرهم يالجنيه المصرى مقابل عمولة بخلاف فرق سعر التحويل وفرق سعر الدولار فى الوق السوداء عن البنوك .