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محمود مسلم

"الأموال العامة" تضبط قضايا نصب واستغلال نفوذ بـ 46 مليون جنيه

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الوطن
12:39 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
مباحث الأموال العامة

مباحث الأموال العامة

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط قضايا نصب واستغلال نفوذ بـ 46 مليون جنيه.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 6 قضايا (نصب سفريات– تزوير أوراق- إتجار فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- استغلال نفوذ حقيقى) مُتهم فيها 13 شخصا.. ضُبط فيها مستندياً أكثر من (46 مليون جنيه مصرى) ، بالإضافة إلى (11 ألف دولار أمريكى- 30500 جنيه مصرى) ضبطت بحوزة أحد المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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