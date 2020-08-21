"الأموال العامة" تضبط قضايا نصب واستغلال نفوذ بـ 46 مليون جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط قضايا نصب واستغلال نفوذ بـ 46 مليون جنيه.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 6 قضايا (نصب سفريات– تزوير أوراق- إتجار فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- استغلال نفوذ حقيقى) مُتهم فيها 13 شخصا.. ضُبط فيها مستندياً أكثر من (46 مليون جنيه مصرى) ، بالإضافة إلى (11 ألف دولار أمريكى- 30500 جنيه مصرى) ضبطت بحوزة أحد المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.