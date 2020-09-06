وزير النقل الأسبق: يوسف والي مكنش بياخد راتبه كوزير.. "قالي مش عايزه"

قال إبراهيم الدميري، وزير النقل والمواصلات الأسبق، الذي عمل مع يوسف والي وزير الزراعة الراحل، في حكومة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، خلال الفترة من 1999 إلى 2004، إن "والي" كان يرفض تلقي راتبه الحكومي كوزير، ونائب رئيس وزراء في تلك الأثناء.

وأضاف الدميري في تصريحات لـ"الوطن": "الدكتور يوسف والي، رحمة الله عليه، كان يرفض أن يحصل على راتب نظير عمله كوزير، وسألته مرة عن هذا الأمر، فقال إن لديه ما يكفيه، ولا يريد راتبه كوزير"، وأضاف: "أتذكر إنه كان يقول عايز أشتغل لوجه ربنا، مش مستني مرتب الحكومة".

وأشار الدميري إلى أن والي كان مثالا في النزهة والعلم وتجنب الصراعات والمصالح الشخصية والصغيرة، قائلا: "أشهد لله أنني تعلمت منه الكثير، وكان من أسعد أيام حياتي قربي منه وعمله معه في وزارة واحدة".

كان الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وافته المنية أمس عن عمر ناهز الـ89 عاما، وهو من سبق وشغل منصب أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، وشغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الفترة من 1984 إلى 2000، وهو خريج كلية الزراعة، ولم يتزوج، ورشح نائبا في مجلس الشعب عن دائرة الشواشنة في محافظة الفيوم، وكرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968 كما كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977.