فتحي سرور: ماكلمتش يوسف والي من 10 سنوات وجه على بالي من أسبوع أسال عليه

قال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، إن الدكتور يوسف والي، كان إنسانًا بحق، يتميز بالحكمة والحزم، فضلاً عن أنه كان أستاذًا مبدعًا في الزراعة، ونائبًا برلمانيًا فصيحًا، يلتف حوله النواب، كونه كان قادرًا على الإقناع.

وتابع في تصريحات لـ"الوطن"، أنه كان رجلًا فذًا بجميع المعاني، هادئ الطبع، لكنه يثور في بعض الأحيان بحق ثم يهدأ.

وأكد أن اتهام الدكتور يوسف والي، بإدخال مبيدات مسرطنة لمصر، تمت مناقشته في البرلمان وقتها وثبت عدم صحته.

وعن المواقف التي جمعتهما معًا، قال: جمعتنا علاقة طويلة، ولكني لم أتحدث إليه منذ عشر سنوات تقريبًا، مستخدمًا تعبير: "ماكلمتوش من 10 سنين، وهفّ عليّ من أسبوع طلبته واطمنت عليه"، ودارت المكالمة كلها حول السلامات والسؤال حول الصحة.

السيرة الذاتية ليوسف والي

وتوفي الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، صباح أمس، في منزله بالجيزة، وشيعت الجنازة من مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، مسقط رأس الفقيد.

وتولى يوسف والي وزير الزراعة الأسبق العديد من المناصب السياسية المهمة من بينها الأمين العام للحزب الوطني المنحل، وكذلك نائب رئيس الوزراء، خلال فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.