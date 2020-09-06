محافظ الشرقية: لدينا 200 ألف مخالفة بناء.. وتقدم 50 ألفا للتصالح

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن عدد مقدمي طلبات التصالح مع مخالفات البناء في المحافظة بلغ 50 ألف طلب، من أصل 200 ألف مخالفة على مستوى المحافظة، موضحًا أن أهالي بعض القرى ليس لديهم الوعي الكافي بقانون التصالح وأهميته لصالح المواطن.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن أهالي بعض القرى ليس لديهم الوعي الكافي بقانون التصالح وأهميته لصالح المواطن.

وعن تسعير قيمة التصالح للمخالفات، أوضح محافظ الشرقية، أن لجان التصالح تنظر إلى وضع العقارات المخالفة في الوحدات المحلية من القرى والعزب وتوابعهما، بالإضافة إلى عرض الشارع الذي يطل عليه البناء المخالف؛ كل ذلك يوضع في الاعتبار عند وضع قيمة التصالح.

الديهي: السيسي يسعى لتحقيق طفرة زراعية ولن يتنازل عن الجودة

من ناحية أخرى، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسعى لتحقيق طفرة زراعية، موجهًا المجموعة الوزارية لتقديم أفضل الحلول التي تواجه تحديات القطاع الزراعي، فالزراعة المصرية عاشت فترة صعبة للغاية خلال الأعوام الماضية، حتى وصلت المساحة الزراعية الإجمالية 238 مليون فدان.

وأضاف الديهي، :"هي نسبة لا تليق بمجمل مساحة مصر"، كما أن تطور قطاع الزراعة يحقق نقلة نوعية لمصر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي لا يتنازل عن الجودة ويسعى لتطوير قطاع الزراعة بما يوافق أحدث النظم العالمية.