بالفيديو.. محمد رمضان يطلق "يا حبيبي" مع جيمس ويشكر دولة الإمارات

طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "يا حبيبي" رفقة مغني الهيب هوب العالمي جيمس ميتري، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، والذى شكر فى بدايته دولة الإمارات.

قال محمد رمضان في بيان: "من أفريقيا إلى العالم! متحمس جداً لتقديم ‏أغانينا إلى جمهورٍ جديد حول العالم. لقد كان التعاون الغنائي مع جيمس تجربة رائعة بالنسبة لي، وأن نرى أغنيتنا تضيء شوارع نيويورك ‏وجدة نجاح مميز جداً".‏

وحول التعاون بينه وبين جيمس، علّق رمضان بقوله: "بعد حصولي على جائزة المغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا من مهرجان Afrima Music awards 2019 بدأ اهتمامي بقارة أفريقيا ولأن جيمس النجم الأفريقي الأهم في أفريقيا وأوروبا كان لا بد من التعاون الذي جمعنا في حفل مراكش الذي حضره 450 ألف من جمهوري وجمهوره وأغنية يا حبيبي التي أتمنى من الله أن تنال إعجاب الجميع (ثقة في الله نجاح)".

أما عن انتشار الأغنية العربية، علّق رمضان بالقول: "هذا هو وقت الموسيقى والأغاني العربية، حيث نرى المزيد والمزيد من الناس من كل مكان يُعجبون بالنغمات واللهجات من المنطقة، وأعتقد أننا سنحقق المزيد من النجاح من هنا".

تعليقاً عن التعاون مع رمضان أضاف جيمس: "اخترت العمل مع رمضان لأنني حقًا أقدره كفنان وكانسان فإنه لديه قلب كبير وهو مغني وممثل موهوب للغاية. وهذا ما أكسبه شعبية كبيرة ودعم من معجبيه".