غدا.. محمد رمضان يطرح أغنية جديدة مع "جيمس"

أعلن الفنان محمد رمضان، عن طرح فيديو كليب جديد، والذي يجمعه بمغني الراب جيمس، غدًا الأحد، إذ جرى الانتهاء من تصويره في دبي مؤخرًا.

ونشر محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له من كواليس تصوير الفيديو كليب، مُعلقًا عليه بقوله: "بكرة إن شاء الله.. يا حبيبي".

يُذكر أنَّ الفنان محمد رمضان نشر يوم الاثنين الماضي صورة عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، وعلق "رمضان" على الصورة قائلا: "ثقة في الله نجاح"

كما نشر مضان، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، وظهر "رمضان" في مقطع الفيديو بصحبة عائلته، وهو يمارس التمارين الرياضية على أغنية "نمبر وان" داخل طائرة خاصة، معلقًا: "إلى دبي".