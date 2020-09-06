محافظ أسيوط: خفضنا قيمة التصالح على مخالفات البناء 30%

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المجلس التنفيذي للمحافظة عقد اجتماعًا لكافة الأجهزة المعنية، وتمت الموفقة على تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء من 20-30%، كما أن المخالفات على مستوى المحافظة تبلغ 75 ألف مخالفة، ونسبة التصالح تتجاوز 65%.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "تن"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن أسيوط تحتل المركز السادس بين محافظات مصر من حيث التقدم بطلبات التصالح.

وعن أهمية التصالح على مخالفات البناء، أشار محافظ أسيوط، إلى أن التصالح يعالج مشكلات ممتدة سنوات طويلة، وإجراءات الدولة تقابل بإرتياحية شديدة لدى المواطن.