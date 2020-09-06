أول عالم مصري يكتشف معدن "بحريات": ليس له نظير

كشف الدكتور حسن حلمي، أول مكتشف للمعدن الذي يطلق عليه اسم "بحريات"، تفاصيل اكتشافه، مشيرا إلى أن "بحريات" يُعد معدنا جديدا وتم اكتشافه في الواحات البحرية، ولا يناظره أي معدن آخر من حيث الخصائص والألوان.

وأضاف "حلمي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "تن"، أنه تم إجراء دراسات ومطابقة على المعادن، ولكن خصائصه لم تنطبق على أي معدن آخر، مؤكدًا أن تسمية المعادن لها أسس وقواعد، وتم تسميته نسبة إلى مكان اكتشافه الواحات البحرية.

وتابع: "هذا أول معدن يتم اكتشافه من خلال عالم عربي أو مصري، هذا المعدن سيكون فتحة خير على التعدين في مصر"، موضحًا أنه اكتشف المعدن عندما فحص عينات مأخوذة من طبقة من صخور الحجر الجيري ترسبت منذ 93 مليون سنة، وترسبت بلورات هذا المعدن في تجويفات داخل الصخور.