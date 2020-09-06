أشرف صبحي: واقعة ضياع الكؤوس الأفريقية قد تحال إلى النيابة العامة

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه تواصل مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصرية، للوقوف على ملابسات عدد من الكؤوس الأفريقية والدروع بالاتحاد.

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد": "قالي كنا ناويين نعمل فاترينة لعرض الكؤوس، فملقيناش أحد الكؤوس"، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل لجنة رسمية كبيرة منها ما هو رقابي، وقانوني، وفني لإعداد تقرير خلال ساعات قليلة للوقوف على ملابسات الأزمة، وما كان موجودًا في الاتحاد خلال عامي 2013 و2013، وما اختفى في حادث اقتحام الجبلاية في عام 2013.

وتابع: "المعلومات المبدئية لدينا توضح، أن هذه الأزمة ترجع إلى ما بعد آثار عامي 2012 و2013، لكن يجب الانتظار حتى التحقيق الرسمي، وكل الأوراق الثبوتية قبل عام 2012 ليست موجودة، والأوراق الموجودة كلها يرجع تاريخها إلى ما بعد 2013، وليس مثبتًا فيها هذه الكؤوس، هناك 4 كؤوس موجودة، وكأس 2010 ليس مستدلًا عليه، ونحقق في الواقعة، وقد تكون مسألة إدارية أو تحال إلى النيابة العامة ولا خيار ثالث".