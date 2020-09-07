يستمر قطع المياه 36 ساعة.. نصائح للمقيمين والمسافرين للساحل غدا

بسبب أعمال نقل خطوط المياه أعلنت الشركة القابضة للشرب والصرف الصحي بمطروح عن قطع المياه عن قري الساحل الشمالي ومركز ومدينة الحمام لمدة 36 ساعة تبدأ من الغد.

يبدأ قطع مياه الشرب من الساعة الثامنة صباحا، وتستمر 36 ساعة متواصلة، بناء على طلب الجهات المختصة بقطع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها، والقرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلي، بداية من الكيلو 61 بالساحل الشمالي وحتى الكيلو 79 بسبب أعمال نقل خطوط المياه المتعارضة، مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي.

وتقدم "الوطن" بعض النصائح للمقيمين والمسافرين إلى قرى وفنادق الساحل الشمالي خلال فترة انقطاع المياه على النحو التالي:

يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 للشركة، للاستعلام عن أماكن تواجد سيارات المياه.

- كما يمكنك الاتصال من أي تليفون محمول على الأرقام التالية: (0464949851 - 0464949852 - 046494985 - 046125125 - 0464760000 - 0464760001 - 0464760002 - 0464760003).

مع العلم، تتواجد سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق الحيوية (المستشفيات - نقاط الإسعاف - أقسام الشرطة - الصالح الحكومية).

- يمكنك أيضًا التواصل عن طريق رسائل الموبايل والواتساب للعلاقات العامة على رقم: 0115444550، أو على رسائل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على صفحة الشركة (شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح).

- قبل السفر إلى وجهتك، يفضل اصطحاب ما يكفيك وأسرتك من المياه خاصةً الصالحة للشرب خلال فترة انقطاع المياه، إذ تتراوح كرتونة المياه المعدنية بين 40 إلى 43 جنيهًا، فيما تتراوح قارورة المياه بين 18 إلى 42 جنيهًا.

- يفضل قبل السفر، الاتصال بالفندق محل إقامتك للتأكد بأنّه خارج منطقة انقطاع المياه، وهي من الكيلو 61 حتى الكيلو 79، وإذا كان واقعًا في منطقة الانقطاع تأكد أنه يدبر حاجات النزلاء من المياه خلال هذه الفترة.

- يمكنك تعديل حجز الفندق، واختيار فندق آخر يبعد عن منطقة انقطاع المياه، وهي من الكيلو 61 حتى الكيلو 79.

- إن لم يكن السفر ضروريًا وفي حال يمكنك إلغاء الحجز؛ يفضل تأجيل سفرك لحين التأكد تمامًا من عودة المياه إلى طبيعتها بجميع فنادق وقرى الساحل الشمالي.

- في حال اكتشفت أنّ الفندق لم يدبر حاجات النزلاء من المياه خلال فترة انقطاعها، يمكنك تقديم شكوى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك عن طريق الاتصال بالأرقام: 26129611 - 26129835، أو من خلال الفاكس 26129836 - 26129610، أو عن طريق البريد الإلكتروني: info@ewra.gov.eg، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز عبر الرابط: ewra.gov.eg/Pages/default.aspx.

يذكر أنه كان من المقرر قطع المياه عن قري الساحل الشمالي ومركز ومدينة الحمام الاثنين الماضي، لكن تم تأجيل الأمر لمدة أسبوع.