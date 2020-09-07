نجل فؤاد المهندس: سبتمبر سجل مولد ووفاة والدي.. شهر قاسي عليا

قال محمد فؤاد المهندس، نجل الراحل فؤاد المهندس، إن شهر سبتمبر يمر عليه بقسوة من كل عام، وذلك لكونه عاما ولد وتوفي فيه الراحل فؤاد المهندس.

وأضاف "المهندس"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي"، ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه ووالده متواصلان جيدا مع بعضهما البعض، حيث إنه يرى نفسه كالراحل تماما، كما كانا متفاهمين جيدا مع بعضهما البعض ومتواصلين بشكل جيد، وكان دائما ما يتحدث معه بكافة التفاصيل، موضحا أن والده كان من الممكن أن يخرج من المنزل بعد مشادة بينه وأحد أبنائه، غير أنه وبمجرد وصوله للمسرح ينجح، وكان موهوبا بالفطرة وشخصيته الحقيقة أكثر جدية، "أصعب حاجة أنك تضحك الناس".

وأكد أن الكوميديا من أصعب الفنون على أي ممثل، ويعتبر جيل الكوميديا في تلك الآونة هم الأفضل بشكل كبير، متابعا: "كان الضحك للركب لما كنت بقعد مع والدي ونجوم الكوميديانات قديما".

وأشار إلى أنه روج الكثير من الإشاعات أنه كان فيه خناقات بينه وبين عبدالمنعم مدبولي وهو خطأ فادح ولم يحدث وكانوا على علاقة مع بعضهم البعض 50 سنة ومينفعش يتقال كان فيه خناقة بينه وبين أستاذ مدبولي.

وأوضح قائلا: "أبلة شويكار هي أمي الروحية، والحمد لله أنهم اتجوزوا بعد ما اتفقوا أنهم ما يخلفوش، ويربوا الأبناء زي بعض، وهما نجحوا في تربيتنا الصح ويعملوا العيلة الحلوة اللي مكنش يحبوا حد يتكلم عن العيلة بره، ورفضت الإنجاب من والدي من أجلنا، وكانوا ميتكلموش على حياتهم الشخصية وكانت خط أحمر بالنسبة لهم هما الاتنين".