فؤاد المهندس "أستاذ" تزاحم عليه الموسيقيون ليغني على ألحانهم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان فؤاد المهندس الذي ولد في 6 سبتمبر 1925، الراحل الذى قدم أهم وأروع الأعمال الكوميدية فى السينما المصرية، ويعد واحدا من الفنانين الذين تعاونوا مع كبار الموسيقيين بمصر ولحن له أهم من قدموا الموسيقى المصرية والعربية.

محمد عبد الوهاب ومحمد سلطان وكمال الطويل ومنير مراد وسيد مكاوي وحلمي بكر، الذين كانوا يختارون الأصوات الرائعة لكي تشدو من ألحانهم، هم من كانوا يختارون فؤاد المهندس لكي يغنى من ألحانهم.

ترصد "الوطن" أهم أغنيات فؤاد المهندس مع الموسيقيين

- "ماروج جلاسيه" من كلمات مصطفى الشندويلي وألحان وتوزيع محمد الشيخ.

- "قلبي يا غاوي خمس قارات" الأغنية من فيلم "مطاردة غرامية"، وهي كلمات فتحي قورة ومن ألحان الفنان منير مراد.

- "حبيبي يا رقة" الأغنية من فيلم "اعترافات زوج" وهي من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

- "واد خطير" من فيلم "جناب السفير"، والأغنية من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب.

- "العتبة جزاز" ومن فيلم "العتبة جزاز"، والأغنية من كلمات حسين السيد وألحان منير مراد

- "الراجل دا هيجنني" من كلمات حسين سيد وألحان محمد الموجي.