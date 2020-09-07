انتقادات لمحمد رمضان بعد طرح "يا حبيبي": ركز في الشعبي يا موتة

طرح الفنان محمد رمضان منذ ساعات كليبه الجديد والذي يجمعه بمغني الراب جيمس، ولاقى الكليب العديد من الانتقادات.

وقال أحد المتابعين: "ياه على الدنيا دي، محمد رمضان اللي كان في الأول يقول أنا بعمل اللى يرضي جمهوري مش مهم الفلوس لحد ما أوصل للجمهور اللي هو عايزه ودلوقت بيعمل اللي يوصل للفلوس أنا عاوز أقولك نصيحة بس دلوقتى من جمهورك وبس للأول لو فضلت ماشى فى السكة دى منكرش إنك مش هتخسر فلوس بس هتخسر اللى كان سبب إن يكون عندك فلوس وهو جمهورك وعلى فكرة ده مش أول عمل مش كويس تعمله".

وقال آخر "متحاولش تخرج من مجال الأغاني الشعبي (المهرجان) علشان والله يا أسطورة بتبقى حاجة مش متوقعة ونسيت أقولك أنا مش فرنساوي حبيبي يا موتة".

وعلق آخر "الأغنية عبارة عن (يا حبيبى يا حبيبى يا حبيبى يا حبيبى)".

وقال تعليق آخر عن الأغنية "سيئة مع إني بحبك جدا بس أغانيك اللي قبلها أحلى بمراحل، جميلة كتصوير واستعراض، لكن أغنية لا".

كليب "يا حبيبي" يجمع رمضان ومغني الراب جيمس وتم تصوير الكليب في دبي حيث سافر رمضان منذ أيام بصحبة أسرته بطيارة خاصة إلى دبي.