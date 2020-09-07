صور.. انتشال دولفين نافق انبعثت رائحته الكريهة على شاطئ بورسعيد

تمكن رجال جهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد من انتشال دولفين نافق على شاطئ بورسعيد ينبعث منه رائحة كريهة تضرر منها أصحاب الكافتيريات على شاطئ بورسعيد.

كان جهاز الإنقاذ والطوارئ قد تلقى إخطارا من إدارة شاطئ بورسعيد من شكوى أصحاب الكافتريات بحى المناخ بوجود دولفين نافق على شاطئ بورسعيد متحلل وتنبعث منه رائحة كريهة بنطاق حى المناخ.

وتم التنسيق مع إدارة المصيف وغرفة عمليات المحافظة وحرس الحدود من انتشال الدولفين وقامت معدات جهاز الإنقاذ والطوارئ بنقل الدولفين إلى إدارة شؤون البيئة لتشريح الدولفين وأخذ عينة منه إلى جهة التحليل وهي الإدارة المركزية لفرع جهاز شؤون البيئة بالمنصورة، وسيتم إعلان النتيجة فور انتهاء التحليل، ودفن الحيوان بمدفن صحي في النفايات.

وأوضح طارق عثمان مدير إدارة شاطئ بورسعيد أن أي شاطئ معرض لظهور حيوانات مائية نافقة عليه، وأشار إلى أنه يحتمل أن يكون اصطدم بسفينة أو حدث له أي حادث طبيعي ونفق ونقلته الأمواج إلى الشاطئ.

يذكر أن أهالي بورسعيد قد عثروا على دولفين آخر نافق منذ حوالى أربعة أشهر بحى العرب، وشهد الشاطئ نفوق العشرات من الدلافين وتعددت أسباب نفوقهم بين اصطدامهم برفاصات السفن العابرة بالبحر والقناة.