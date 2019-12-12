تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور شوقي زكي سبع القائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول إيجاد دولفين نافق بشاطئ الأدبية بمحافظة السويس.

وأشار التقرير إلى إبلاغ الدكتور محمد نصار مدير فرع المعهد لخليجي السويس والعقبة، عن وجود دولفين نافق على الشاطئ العام بمنطقة الأدبية، وعلى الفور وجه "سبع" بتشكيل فريق عمل لتحري الواقعة وتقديم تقرير وافِ بأسرع وقت للتعامل مع الموقف.

وأوضح التقرير أن الدولفين من فصيلة الدلافين ذات المنقار Bottlenose Dolphin، يبلغ طوله حوالي 130 سنتيمتر تقريباً وفي حالة تعفن متقدم، لذا تم دفنه بطريقة آمنة بيئياً باستخدام الجير الحي، مشيرا إلى ملاحظة انتشار بقع زيتية حديثة على امتداد الشاطئ في منطقة المد والجزر بطول ما يقرب من مائة متر مربع بعرض الشاطئ، حيث تم أخذ عينات من المياه للتعرف على جودتها، مضيفا أنه بعد تحليل جودة المياه اتضح أن تلك البقع لا تزيد عن المعدل الطبيعي للمنطقة وتقع في الإطار الآمن على الكائنات الحية، وأن البقعة في وقت حدوثها كانت أقوى تأثيراً على الكائنات القريبة منها، وكانت منتشرة في وقت المعاينة بفعل العوامل الجوية والرياح والتصقت برمال الشاطئ في منطقة المد والجزر.