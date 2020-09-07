محافظ الشرقية: سنخفض قيمة التصالح على مخالفات البناء 50% للجادين

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن أسعار التصالح في القرى 50 جنيهًا للمتر في الشوارع التي تقل عن 6 أمتار، و75 جنيهًا في الشوارع التي تنحصر بين 75 و100 متر، موضحًا أن القرى والعزب والتوابع لها يدفعون الحد الأدنى في التصالح بمخالفات البناء.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن كل من أثبت جدية في التصالح بمخالفات البناء سيتم تخفيض القيمة لما يصل إلى 50%، وذلك مراعاة لظروف المواطنين.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن 54 ألف مواطن تقدموا بطلب تصالح في المحافظة.