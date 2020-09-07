فنانون يدعمون حفيد كمال الشناوي بعد إعلان إصابة ابنه بـ كورونا

تفاعل عدد كبير من الوسط الفني مع بوست الفنان عمر الشناوي بعد إعلان إصابة ابنه الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، بفيروس كورونا.

وعلق المخرج بيتر ميمي: ألف سلامة يا عمر وإن شاء الله كله يكون كويس.

وقال محمد علي رزق "يا حبيبي ألف سلامة عليه وتقوموا بالسلامة وإن شاء الله هتعدي على كل خير".

وقال الفنان محمد صلاح آدم الذي شفي مؤخرا من كورونا "ألف سلامة ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويقوم لكم بألف سلامة اللهم آمين يا رب العالمين.

أما الفنانة سارة الشامي كتبت "سلامته ألف سلامة، إن شاء الله تعدي على خير يا رب ويبقى أحسن من الأول".

وكتب محمد عزت "يا حبيبي ألف مليون سلامة".

وأعلن عمر الشناوي حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، إصابة ابنه بفيروس كورونا، طالبًا من الجميع الدعاء له.

وكتب عمر عبر فيس بوك: "ابني حسن طلع إيجابي فيروس كورونا المستجد COVID-19.. أرجو كل من تعامل معي في خلال 14 يومًا يحلل ليطمئنوا.. يا رب ادعوا له بالشفاء إن شاء الله".