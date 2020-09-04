بيتر ميمي: طرح فيلم "موسى" منتصف العام المقبل

قال المخرج بيتر ميمي، إنه طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم "موسى"، وهو فكرة لديه منذ عام 2017، وكتب الاسكريبت الخاص به مؤخرا.

وأضاف "ميمي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن الخوض في تصوير ذلك الفيلم، يعد مغامرة من الشركة المنتجة، وذلك لأن الفيلم ليس بالأكشن أو الكوميدي، موضحا أنه تم التحضير لفترات طويلة على إنتاج ذلك الفيلم، وتم الاستعانه بمختلف أقسام الهندسة، وعددا من الأطباء النفسيين، حتى يخرج الفيلم في أبهى حلة له.

وأكد أن الفيلم إنساني بشكل كبير، وتم الاستعانة في تصويره بإنسان آلي، ويعد أحد أبطال الفيلم، مشيرا إلى أنه سيستغرق فترة ليست بالقيلة، وسيظهر الإعلان الرسمي له خلال شهر ونصف من الآن، وهناك محاولات لطرح الفيلم في منتصف العام المقبل.